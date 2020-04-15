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Кравцов во время пребывания в Украине пытался организовать профсоюз баскетболистов

Кравцов во время пребывания в Украине пытался организовать профсоюз баскетболистов
13:36 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: fbu.ua

Новости спорта:Кравцов пригласил в Украину влиятельное баскетбольное агентство.

Капитан сборной Украины по баскетболу Вячеслав Кравцов рассказал о проблемах создания профсоюза игроков и дальнейшие шаги в этом процессе.

Он пригласил в Украину влиятельное в Европе баскетбольное агентство BeoBasket, сообщает Tribuna.com.

"Во время пребывания в Украине пытался организовать процесс создания профсоюза. Это непросто. Проблема в том, что многие игроки не имеют агентов. Клубы могут прописать в соглашении недовольство результатом без конкретных цифр. Был бы агент, таких пунктов в соглашении вообще не было. Нужно в каждой области создать отдел профсоюза. Но на это необходимо хотя бы по 2-3 человека на область. В целом такой масштаб будет трудно контролировать. Поэтому я выбрал другой путь. Поговорил со своим агентством BeoBasket. Оно самое большое и наиболее влиятельное в Европе. По моей рекомендации оно в следующем сезоне зайдет в Украину", - сказал Кравцов.

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Добавим, что за национальную сборную Украины Вячеслав Кравцов выступает с 2006 года.

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Баскетбол, Вячеслав Кравцов, ФБУ, Новости спорта.
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