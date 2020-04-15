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UFC планирует вернуться 9 мая

UFC планирует вернуться 9 мая
09:29 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:В сильнейшем ММА-промоушене работают над возвращением.

Возвращение UFC может состояться раньше, чем ожидалось.

Напомним, что несколько дней назад из-за пандемии коронавируса был отменен UFC 249, а также отложены все другие турниры. Президент UFC Дэна Уайт заявил, что промоушен останавливается на неопределенное время. Позже он заявил, что надеется вернуться через месяц. Теперь, как отмечает американская пресса, возвращение UFC может состояться 9 мая на неизвестном месте.

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Также Уайт заявил, что намерен переназначить некоторые большие бои, которые были отложены в связи с изменением расписания, включая поединки Тони Фергюсон - Джастин Гэтжи, Генри Сехудо - Доминик Круз, Аманда Нуньес - Фелисия Спенсер и Франсис Нганну - Жаирзиньо Розенструйк.

Отметим, что бои могут состояться во Флориде, где 14 апреля официально разрешили проводить спортивные мероприятия, если они будут закрытыми.

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MMA, UFC, Новости спорта, UFC 249.
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