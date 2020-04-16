Шакил О'Нил: Мне было недостаточно просто заниматься баскетболом

Новости спорта:ММА - причина, по которой Шакил О'Нил стал чемпионом.

Легендарный центровой Шакил О'Нил отдал должное смешанным единоборствам и рассказал, что именно тренировки позволили ему набрать лучшую форму в карьере и стать чемпионом НБА.

"ММА — причина, по которой я стал чемпионом. Мне было недостаточно просто заниматься баскетболом. Когда я играл, это было больше похоже на рестлинг. После того как я провёл несколько тренировок по ММА с моим другом из Орландо Джоном Бёрком, то вернулся в лучшей форме. Это было в 2000 году. И я выиграл чемпионат. Доминировал.

Я человек привычек. Сделал это снова, выиграл второй чемпионат. Ещё раз — выиграл третий. Отказался от этого и проиграл. Снова вернулся к этому после обмена в "Майами", взял четвёртый титул.

Мне нравится атлетичность. Спортсмены ММА, вероятно, лучшие на планете", — сказал О'Нил в эфире ESPN.