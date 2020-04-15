Шевчук рассказал, что хотел врезать Федецкому

Новости спорта:Вячеслав Шевчук рассказал о единственном штрафе в своей карьере.

40-летний экс-защитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Вячеслав Шевчук рассказал о единственном штрафе в своей карьере.

"В моей карьере штрафов за нарушения не было никогда в жизни. Я никогда не опаздывал. Я дисциплинированный. И не люблю, когда люди опаздывают.

Один штраф был. На 90-й минуте в Днепре "Шахтер" проигрывал 0:1. Федецкий меня бортанул, я упал. Хотел ему врезать, но остыл, чуть тронул рукой. Мне показали красную карточку. За это меня оштрафовали на 20 тысяч. В валюте.

Я согласен с Луческу насчет этого момента. Должна быть дисциплина", — рассказал Шевчук.

Контракт Шевчука принадлежал "Шахтеру" с 2005-го по 2016-й годы.