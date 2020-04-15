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Телеканал Шахтера начал тестовое вещание

Телеканал Шахтера начал тестовое вещание
15:58 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Сегодня в программе передач сервиса OLL.tv появился телеканал "Shakhtar TV".

Первая тестовая трансляция началась в 14.00 с финала Кубка УЕФА Шахтер - Вердер. Специально для Football.ua ситуацию со стартом вещания прокомментировал директор "Shakhtar TV" Андрей Бабешко:

"Да, действительно, сегодня "Shakhtar TV" впервые вышел в эфир. В данным момент телеканал доступен в OTT сервисе OLL.tv, планируется трансляция в сетях кабельных операторов.

В следующие месяцы вещание будет проходить в тестовом формате, чтобы проверить все технические моменты. В программе передач будут архивные матчи, которые, уверен, вызовут особый интерес среди болельщиков во время карантина.

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С началом следующего сезона собираемся выйти на новый уровень и запустить производство собственного продукта. Когда "Shakhtar TV" будет готов к полноценному запуску, мы расскажем о всех планируемых новинках контента, а также представим лица канала".

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ФК Шахтер, Футбол, Новости футбола, Shakhtar TV.
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