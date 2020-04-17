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Драфт NBA-2020: что известно на данный момент

Драфт NBA-2020: что известно на данный момент
08:11 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:НБА намерена перенести драфт, сперва доиграв нынешний сезон.

Драфт НБА-2020, скорее всего, не состоится до тех пор, пока не будет завершен нынешний сезон. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

"Никаких решений пока не принято. Скорее всего, драфт будет проведен только после окончания сезона", — сообщил источник.

Драфт-2020 должен пройти 25 июня в Нью-Йорке, а драфт-лотерея намечена на май. Ранее сообщалось, что клубы лиги попросили отложить драфт как минимум до 1 августа.

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НБА приостановила регулярный чемпионат 12 марта из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что владелец Далласа хочет изменить правила драфта.

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Баскетбол, НБА, Новости баскетбола, Драфт NBA-2020.
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