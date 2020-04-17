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Баскетболисты Баварии отказались от части зарплаты на период карантина

Баскетболисты Баварии отказались от части зарплаты на период карантина
18:04 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер fcb_basketball

Новости спорта:Бавария продемонстрировала коллективную солидарность и понимание ситуации.

Баскетболисты немецкой "Баварии" согласились отказаться от 30 процентов заработной платы в связи с отменой турниров из-за пандемии коронавируса.

Игроки отказались от 30 процентов зарплат на срок с апреля по июнь включительно, информирует официальный сайт мюнхенского баскетбольного клуба.

"Мы хотели бы поблагодарить команду, которая внесла ценный вклад, отказавшись от 30 процентов своей зарплаты. Это дает нам возможность компенсировать любую потерю заработной платы нашим сотрудникам с помощью схемы временного увольнения. Мы также хотели бы поблагодарить наших сотрудников, включая правление, которые продемонстрировали коллективную солидарность и понимание ситуации с самого начала. Мы надеемся, что наши болельщики и спонсоры поддержат этот подход", - подчеркнул генеральный директор БК "Бавария" Марко Пешич.

Ранее сообщалось, что звезда НБА будет снабжать продуктами сотни семей 8 недель подряд.

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Баскетбол, Новости баскетбола, Коронавирус, БК Бавария.
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