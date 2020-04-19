Звезда НБА взял нигерийский паспорт для участия в Олимпиаде

Новости спорта:Он станет четвертым игроком НБА в нигерийской команде.

Защитник Бруклин Нетс Спенсер Динвидди решил взять нигерийский паспорт, чтобы выступать за сборную Нигерии на Олимпиаде в Токио.

Примечательно, что ранее 27-летний игрок не был вызван в Олимпийскую сборную США по баскетболу.

Таким образом, он присоединится в сборной Нигерии к другим игрокам НБА: Аль-Фарук Амину (Портленд Трэйл Блэйзерс), Джош Окоге (Миннесота Тимбервулвз) и Химези Мету (Сан-Антонио Сперс). Команду тренирует экс-коуч Лос-Анджелес Лейкерс и Кливленд Кавальерс Майк Браун.

В нынешнем сезоне Спенсер Динвидди в среднем набирает 20,6 очков за игру, демонстрируя свой лучший сезонный показатель.

Олимпиада в Токио была перенесена на 2021 год из-за пандемии коронавируса.