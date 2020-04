Дочь Брайанта посмертно выбрали на драфте женской НБА-2020

Дочь Коби Брайанта Джианна была выбрана на церемонии драфта женской НБА-2020. Об этом сообщает ESPN.

Помимо Джианны Брайант лига выбрала Алиссу Алтобелли и Пейтон Честер. Все три девочки погибли в авиакатастрофе в вертолете вместе с Коби Брайантом.

После церемонии вдова Коби и мать Джианны Ванесса Брайант поблагодарила женскую НБА за оказанную честь.

"Work hard. Never settle. Use that Mamba Mentality."

Vanessa Bryant thanks the WNBA for honoring Gigi, and shares some wisdom for the 2020 draft class. pic.twitter.com/CwvyxqG0fi

— ESPN (@espn) April 17, 2020