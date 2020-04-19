Нью-Йорк планирует расторгнуть контракт с легким форвардом

Новости спорта:Руководство не слишком довольно его игрой.

Легкий форвард Нью-Йорк Никс Кевин Нокс вскоре может покинуть расположение команды из-за недостаточного прогресса.

К работе 20-летнего Нокса критически относится новый президент франшизы по баскетбольным операция Леон Роуз, из-за чего с игроком могут расстаться.

Кевин Нокс был выбран Нью-Йорк Никс на драфте 2018 года под 9-м номером. В нынешнем сезоне на его счету в среднем 6,4 очка за игру. В сравнении с его дебютным сезоном в НБА, Нокс набирает в среднем на 6,4 очка меньше.

Нью-Йорк Никс на данный момент находятся на 12-м месте Восточной конференции НБА. Чемпионат приостановлен из-за пандемии коронавируса.