Новичок НБА пожертвовал 250 тысяч долларов

Новости спорта:Щедрый жест от новичка лиги.

Новичок Нью-Йорк Никс Ар Джей Барретт сделал пожертвование суммой в 250 тысяч долларов на борьбу с коронавирусом в Нью-Йорке и Канаде.

19-летний канадец в эти 250 тысяч вложил поддержку медиков Нью-Йорка средствами индивидуальной защиты, 1000 пар кроссовок больницам Канады, а также деньги сотрудникам больниц.

Никс выбрали Барретта лишь на драфте прошлого года под общим 3-м номером, ранее он выступал в рамках NCAA за Университет Дьюка.

На территории США зафиксировано 764 тысячи случаев заражения коронавирусом (более 40 тысяч смертей), в Канаде — 35 тысяч заразившихся (1587 погибли).

Чемпионат НБА вынужденно приостановлен из-за пандемии, решение о возобновлении не станут принимать как минимум до мая.