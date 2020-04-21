Испанцы договорились о завершении сезона

Новости спорта:В Испании разработали план завершения чемпионата по баскетболу.

В испанской Лиге ACB определились с формулой завершения нынешнего чемпионата по баскетболу. До конца мая организаторы окончательно решат, состоится ли заключительная часть чемпионата, или сезон завершат.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

"До 31 мая организаторы должны дать окончательный ответ, состоится ли заключительная часть чемпионата, или сезон будет окончательно завершен. В случае доигрывания чемпионата он должен завершиться не позднее 10 июля", - говорится в сообщении.

Участие в заключительной части примут 12 команд (всего в сезоне стартовали 18) по турнирной таблице на момент остановки соревнований. Эти 12 команд разделят на две группы по шесть участников. По две лучшие команды из групп выйдут в полуфинал.

Поединки заключительной части чемпионата Испании должны состояться в одной локации. Ранее сообщалось, что эти матчи могут пройти на Канарских островах, как наименее пострадавших от пандемии коронавируса. Также на проведение заключительной части чемпионата претендует Андорра.

Клубы договорились, что в текущем сезоне ни одна команда не покинет Лигу ACB.

Позже участники должны определиться, нужно ли увеличить лигу в следующем сезоне до 20 команд.