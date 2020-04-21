Легенда НБА призвал отменить сезон

Новости спорта:Экс-игрок НБА считает, что игрокам будет сложно восстановиться и вернуться на площадку.

Экс-игрок НБА и член баскетбольного Зала славы Трэйси Макгрэди считает сезон-2019/20 в НБА "потерянным".

По словам игрока, баскетболистам будет сложно вернуться в игру спустя недели карантина, поэтому он считает, что целесообразным будет отменить приостановленный сезон и начать новый в октябре.

"Как бывший игрок я бы выступал за отмену сезона. Чтобы возобновить кампанию, надо слишком много сделать. Сейчас нет условий, чтобы держать себя в форме, во время карантина все закрыто. Понадобится много времени, чтобы вернуться на пик даже тогда, когда откроются залы.

Возобновить сезон - это непросто. Сначала нужно провести выставочные матчи, чтобы набрать форму. Заставлять играть в прежнем режиме после такого перерыва - большой риск. Думаю, что сезон потерян. Лучше как обычно в октябре начать новый сезон", - цитирует Макгрэди Talk Basket.

Ранее сообщалось, что матчи НБА могут возобновиться не ранее, чем через 25 дней после окончания карантина.