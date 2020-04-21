Скачать
Вторник, 21.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Будет очень сложно организовать бой Ломаченко и Лопеса без зрителей
Будет очень сложно организовать бой Ломаченко и Лопеса без зрителей
UFC отменил ближайшие турниры
UFC отменил ближайшие турниры
Свитолина: Возможно, в этом году мы еще сыграем в теннис
Свитолина: Возможно, в этом году мы еще сыграем в теннис
За рубежом выступают 250 украинских футболистов
За рубежом выступают 250 украинских футболистов

Легенда НБА призвал отменить сезон

Легенда НБА призвал отменить сезон
13:45 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Экс-игрок НБА считает, что игрокам будет сложно восстановиться и вернуться на площадку.

Экс-игрок НБА и член баскетбольного Зала славы Трэйси Макгрэди считает сезон-2019/20 в НБА "потерянным".

По словам игрока, баскетболистам будет сложно вернуться в игру спустя недели карантина, поэтому он считает, что целесообразным будет отменить приостановленный сезон и начать новый в октябре.

"Как бывший игрок я бы выступал за отмену сезона. Чтобы возобновить кампанию, надо слишком много сделать. Сейчас нет условий, чтобы держать себя в форме, во время карантина все закрыто. Понадобится много времени, чтобы вернуться на пик даже тогда, когда откроются залы.

Возобновить сезон - это непросто. Сначала нужно провести выставочные матчи, чтобы набрать форму. Заставлять играть в прежнем режиме после такого перерыва - большой риск. Думаю, что сезон потерян. Лучше как обычно в октябре начать новый сезон", - цитирует Макгрэди Talk Basket.

22-летний российский футболист умер во время пробежки

Ранее сообщалось, что матчи НБА могут возобновиться не ранее, чем через 25 дней после окончания карантина.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Баскетбол, НБА, Новости спорта, Трэйси Макгрэди.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Хачериди: Как можно пять раз футболиста заставлять перебрасывать аут?!
02 Криштиану Роналду снова нарушил карантин (Видео)
03 Динамо отправило главного тренера в отставку
04 Шахтер хотел купить Буффона
05 Свитолина прекратила сотрудничество с Багдатисом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь