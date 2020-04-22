Украинский баскетболист сравнил людей, которые не носят маски, с обезьянами

Новости спорта:Спортсмен сделал замечание людям, игнорирующим нормы безопасности.

Лидер сборной Украины по баскетболу и японского Сан-Ен НеоФеникс Вячеслав Кравцов в своем Instagram-аккаунте сравнил людей, которые не носят маски, с обезьянами.

"Обезьяны не носят маску, потому что еще не эволюционировали. В человеческом мире походу тоже есть те, кого природа обделила...", - написал спортсмен.

Напомним, Кравцов в 2019 году принял решение покинуть испанскую Фуэнлабраду, в которой провел один сезон, и перебрался в чемпионат Японии.

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