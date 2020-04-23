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Евролига договорилась с профсоюзом игроков о сокращении зарплат

Евролига договорилась с профсоюзом игроков о сокращении зарплат
21:12 Сегодня Телеграф sportarena

Новости спорта:А судьбу нынешнего сезона решат до 24 мая.

Евролига договорилась с профсоюзом игроков о сокращении зарплат баскетболистов в нынешнем сезоне.

В случае возобновления сезона 2019/20 игрокам будут выплачены 85 процентов полагающихся денег не позднее 15 августа.

Если же кампания Евролиги будет досрочно завершена, игрокам — также не позднее 15 августа — выплатят 80 процентов зарплаты.

При этом решение о продолжении сезона в лиге будет принято до 24 мая.

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Последний матч Евролиги в нынешнем сезоне был сыгран 6 марта. Все команды на момент приостановки чемпионата провели по 28 матчей, а в таблице регулярного чемпионата лидирует турецкий Анадолу Эфес.

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Баскетбол, Евролига, Новости баскетбола, Коронавирус.
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