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Вещи Коби Брайанта выставлены на аукцион

Вещи Коби Брайанта выставлены на аукцион
12:55 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Легендарный баскетболист погиб в январе этого года.

Вещи трагично погибшего звезды Лос-Анджелес Лейкерс Коби Брайанта выставлены на аукцион Goldin Auctions. Всего планируется продать 86 лотов.

Среди прочих вещей, «с молотка» продается золотой перстень с восемью бриллиантами, который Брайант получил за победу в составе сборной США на Олимпиаде в Лондоне 2012 года.

Однако, наиболее дорогим из представленных лотов являются черные кроссовки Adidas, в которых легендарный игрок выступал в финале НБА в 2001 году против Филадельфии (28 тысяч долларов).

Легенда НБА Коби Брайант и его дочь Джинна погибли в результате крушения вертолета в январе этого года.

Коби Брайант — пятикратный чемпион НБА и двукратный MVP финалов. Защитник 18 раз избирался на Матч всех звезд НБА и 11 раз попадал в первую символическую пятерку по итогам сезона.

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Атакующий защитник отыграл в Лейкерс 20 сезонов. Двукратный олимпийский чемпион провел в регулярных чемпионатах 1346 матчей и набирал в среднем за игру по 25,0 очка, 5,2 подбора и 4,7 ассиста.

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Баскетбол, НБА, Коби Брайант, Новости спорта.
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