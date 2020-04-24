Вещи Коби Брайанта выставлены на аукцион

Новости спорта:Легендарный баскетболист погиб в январе этого года.

Вещи трагично погибшего звезды Лос-Анджелес Лейкерс Коби Брайанта выставлены на аукцион Goldin Auctions. Всего планируется продать 86 лотов.

Среди прочих вещей, «с молотка» продается золотой перстень с восемью бриллиантами, который Брайант получил за победу в составе сборной США на Олимпиаде в Лондоне 2012 года.

Однако, наиболее дорогим из представленных лотов являются черные кроссовки Adidas, в которых легендарный игрок выступал в финале НБА в 2001 году против Филадельфии (28 тысяч долларов).

Легенда НБА Коби Брайант и его дочь Джинна погибли в результате крушения вертолета в январе этого года.

Коби Брайант — пятикратный чемпион НБА и двукратный MVP финалов. Защитник 18 раз избирался на Матч всех звезд НБА и 11 раз попадал в первую символическую пятерку по итогам сезона.

Атакующий защитник отыграл в Лейкерс 20 сезонов. Двукратный олимпийский чемпион провел в регулярных чемпионатах 1346 матчей и набирал в среднем за игру по 25,0 очка, 5,2 подбора и 4,7 ассиста.