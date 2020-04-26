НБА откроет тренировочные базы с 1 мая

Новости спорта:Но только для индивидуальных занятий, групповые тренировки по-прежнему будут запрещены.

Начиная с 1 мая, НБА разрешит командам открывать свои тренировочные базы для игроков в городах и штатах, где местные власти ослабили режим самоизоляции. Об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

Командам будет разрешено открывать помещения для игроков на добровольной основе для индивидуальной работы, но групповые тренировки по-прежнему будут запрещены.

Напомним, НБА приостановила сезон-2019/20 в связи с пандемией коронавируса 12 марта.

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