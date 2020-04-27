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Экс-тренер Джеймса: Майкл Джордан превосходит Леброна

Экс-тренер Джеймса: Майкл Джордан превосходит Леброна
18:37 Сегодня Телеграф xsport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Легендарный тренер рассказал в чем преимущество экс-лидера "Чикаго".

Бывший тренер Леброна Джеймса в составе "Кливленда" – Дэвид Блатт рассказал, почему Майкл Джордан является более выдающимся игроком, чем нынешний лидер "Лейкерс". В интервью Eurohoops Блатт назвал главные достоинства обоих баскетболистов и выделил главное преимущество Джордана.

Джордан шесть раз становился чемпионом НБА в составе "Чикаго Буллз". Во время одного из празднований чемпионства, Майкл пропустил празднование с командой в Белом Доме, играя в гольф с наркодилером.

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Джеймс, в свою очередь, трижды выигрывал лигу НБА. Один раз в составе «Кливленд Кавальерс» и дважды за "Майами Хит". Сейчас Леброн выступает за "Лос-Анджелес Лейкерс" и продолжает тренироваться даже во время карантина.

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Дэвид Блатт, Баскетбол, НБА, Майкл Джордан.
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