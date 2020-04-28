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Бывший игрок НБА потерял семью из-за коронавируса

Бывший игрок НБА потерял семью из-за коронавируса
17:09 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости спорта:В жизни 34-летнего экс-баскетболиста НБА Себастьяна Телфэйра случилась двойная трагедия.

Накануне от COVID-19 умерла его мать в возрасте 64 лет, а несколько недель назад по той же причине ушел из жизни старший брат. Об этом сообщает Ua-football.com

Американский разыгрывающий Себастьян Телфэйр в 2004 - 2014 годах играл в восьми клубах НБА. В среднем за игру он набирал 7,4 очка и делал 3,5 передачи.

Как сообщалось, по состоянию на утро 28 апреля общее количество случаев заражения коронавируса в мире достигло 3 миллионов 64 тысяч, включая более чем 211 000 летальных. В тройку наиболее пораженных болезнью государств входят США (1 010 507 случаев), Испания (229 422) и Италия (199 414).

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Чемпионат НБА приостановили 11 марта. С тех пор положительный тест на COVID-19 сдали игроки клубов "Юта Джаз", "Детройт Пистонс", "Бруклин Нетс" и "Лос-Анджелес Лейкерс". Руководство Национальной баскетбольной ассоциации решило позволить некоторым командам лиги проводить тренировки с 1 мая. К практическим занятиям смогут вернуться команды тех штатов, где местные власти ослабят карантинные мероприятия.

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Все по теме:

Баскетбол, НБА, Коронавирус, Себастьян Телфэйр, Covid-19.
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