Игрок Киев-Баскета стал победителем NBA 2K20

Вячеслав Петров из "Киев-Баскета" стал победителем первого кибер спортивного баскетбольного турнира - Cyber Суперлига по видеоигре NBA 2K20. В финальной серии он одолел одноклубника Юрия Кондракова.
Для общей победы Петрову потребовалось три матча.
Ранее Андрей Кожемякин из "Запорожья" победил Александра Липового из греческого "Промитеаса" в матче за третье место.
Cyber Суперлига
Финал
Вячеслав Петров (Лейкерс) - Юрий Кондраков (Юта) - 2:1 (60:65, 70:61, 72:52)
Напомним, всего в дебютном турнире Cyber Суперлиги приняли участие 12 украинских профессиональных баскетболистов.