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Игрок Киев-Баскета стал победителем NBA 2K20

Игрок Киев-Баскета стал победителем NBA 2K20
07:58 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: ФБУ

Новости спорта:Центровой "Киев-Баскета" лучше всех играет в NBA 2K20.

Вячеслав Петров из "Киев-Баскета" стал победителем первого кибер спортивного баскетбольного турнира - Cyber Суперлига по видеоигре NBA 2K20. В финальной серии он одолел одноклубника Юрия Кондракова.

Для общей победы Петрову потребовалось три матча.

Ранее Андрей Кожемякин из "Запорожья" победил Александра Липового из греческого "Промитеаса" в матче за третье место.

Назван лучший футболист XXI века

Cyber Суперлига

Финал

Вячеслав Петров (Лейкерс) - Юрий Кондраков (Юта) - 2:1 (60:65, 70:61, 72:52)

Напомним, всего в дебютном турнире Cyber Суперлиги приняли участие 12 украинских профессиональных баскетболистов.

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Все по теме:

Баскетбол, НБА, Суперлига, Вячеслав Петров.
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