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НБА может проводить матчи в парке Disney

НБА может проводить матчи в парке Disney
11:27 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Тот оборудован гостиницами и баскетбольными площадками.

НБА рассматривает вариант, при котором матчи после возобновления чемпионата будут проходить в парке Disney во Флориде.

Площадь Walt Disney World Resort составляет 101 квадратный километр, из которых используется только половина, а на территории парка расположены как гостиницы, так и баскетбольные площадки, оборудованные для телетрансляций.

НБА пока не берется назначать сроки потенциального возобновления матчей, но уже с 1 мая команды смогут снова открыть свои тренировочные базы для баскетболистов.

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Последний матч в регулярном чемпионате Ассоциации был сыгран 12 марта.

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Баскетбол, НБА, Карантин, Коронавирус.
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