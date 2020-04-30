НБА может проводить матчи в парке Disney

Новости спорта:Тот оборудован гостиницами и баскетбольными площадками.

НБА рассматривает вариант, при котором матчи после возобновления чемпионата будут проходить в парке Disney во Флориде.

Площадь Walt Disney World Resort составляет 101 квадратный километр, из которых используется только половина, а на территории парка расположены как гостиницы, так и баскетбольные площадки, оборудованные для телетрансляций.

НБА пока не берется назначать сроки потенциального возобновления матчей, но уже с 1 мая команды смогут снова открыть свои тренировочные базы для баскетболистов.

Последний матч в регулярном чемпионате Ассоциации был сыгран 12 марта.