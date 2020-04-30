Новый сезон баскетбольной Суперлиги может стартовать в ноябре

Новости спорта:Секретарь ФБУ Владимир Драбиковский рассказал о сроках начала нового сезона

Генеральный секретарь Федерации баскетбола Украины - Владимир Драбиковский дал прогноз, когда именно ФБУ сможет восстановить сезон в Украине и по какому графику могут готовиться украинские сборные.

- Есть опасения за старт сезона профессиональных команд. Сейчас все выглядит так, что он может затянуться и начаться не в октябре, а скажем в ноябре. Все зависит от того будем мы играть со зрителями старт сезона, или без. Если исполком примет решение начинать чемпионат в октябре без зрителей то Финал четырех Кубка Украины, в сентябре выглядит целесообразным, если мы можем сыграть чемпионат с ноября но со зрителями, то очевидно, что финал четырех должен быть в октябре.

- Как будут готовиться национальные сборные, которые теоретически еще имеют шанс сыграть дома в ноябре 2020-го?

- Да, пока эти окна FIBA не отменяла, они под вопросом, но шансы остаются увидеть баскетбол уровня сборных еще в этом году. На сегодня мы готовим тренировочный сбор, который женская и мужская национальные сборные Украины должны провести также в августе в Украине. Очевидно, что все зависит от ситуации с пандемией и возвращения всех нас к нормальному ритму жизни.

Напомним, что чемпионат Украины по баскетболу был досрочно завершен 12 марта.