Хирн: Я не хочу делать шоу за закрытыми дверями

Новости спорта:Из-за пандемии Эдди Хирн был вынужден отложить большое число поединков.

Британский промоутер Эдди Хирн считает, что уже можно проводить вечера бокса, но без болельщиков:

"Визуальные эффекты очень важны для бренда Джошуа, для бокса. Я не хочу делать шоу за закрытыми дверями. Хочу дать себе любую возможность устроить бой Джошуа перед толпой фанатов. Нам, возможно, придется уменьшить амбиции и сказать, что он собирается боксировать только один раз в этом году. Если это так, может состояться бой в сентябре или октябре. Тогда уже пройдет год с тех пор, как он в последний раз боксировал.

Я предпочитаю бой Джошуа в Великобритании с фанатами. Мое следующее предпочтение – Джошуа в другой стране со зрителями. В крайнем случае, Джошуа за закрытыми дверями. Я не собираюсь удерживать его карьеру в течение года, поэтому мы должны делать то, что сможем.

Уайт говорит, что он будет сражаться с Поветкиным за закрытыми дверями. Многие люди говорят, что вы не можете устраивать большие шоу без зрителей. Я пытаюсь изменить это восприятие. Я хочу поставить некоторые большие бои за закрытыми дверями. Знаете что, если мы будем ждать слишком долго, то у нас не будет выбора. Давайте продолжать! Да, мы потеряем деньги. Мы вернемся с двумя или тремя боями уровня NextGen, а затем я хочу сразу же присоединиться к организации Уайт – Поветкин".

Напомним, из-за продолжающейся пандемии коронавируса Хирн был вынужден отложить многочисленные события, включая бои Энтони Джошуа против Кубрата Пулева, Александра Поветкина против Диллиана Уайта, Дерека Чисоры против Александра Усика.