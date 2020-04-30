Скачать
Четверг, 30.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Magnus Carlsen Invitational: определены полуфиналисты
Magnus Carlsen Invitational: определены полуфиналисты
Лобановский вошел в список лучших тренеров в истории футбола
Лобановский вошел в список лучших тренеров в истории футбола
Макгрегор и Нурмагомедов близки к реваншу
Макгрегор и Нурмагомедов близки к реваншу
Как вернуть футбол: УАФ обсудит после 6 мая
Как вернуть футбол: УАФ обсудит после 6 мая

Хирн: Я не хочу делать шоу за закрытыми дверями

Хирн: Я не хочу делать шоу за закрытыми дверями
16:22 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Из-за пандемии Эдди Хирн был вынужден отложить большое число поединков.

Британский промоутер Эдди Хирн считает, что уже можно проводить вечера бокса, но без болельщиков:

"Визуальные эффекты очень важны для бренда Джошуа, для бокса. Я не хочу делать шоу за закрытыми дверями. Хочу дать себе любую возможность устроить бой Джошуа перед толпой фанатов. Нам, возможно, придется уменьшить амбиции и сказать, что он собирается боксировать только один раз в этом году. Если это так, может состояться бой в сентябре или октябре. Тогда уже пройдет год с тех пор, как он в последний раз боксировал.

Я предпочитаю бой Джошуа в Великобритании с фанатами. Мое следующее предпочтение – Джошуа в другой стране со зрителями. В крайнем случае, Джошуа за закрытыми дверями. Я не собираюсь удерживать его карьеру в течение года, поэтому мы должны делать то, что сможем.

Уайт говорит, что он будет сражаться с Поветкиным за закрытыми дверями. Многие люди говорят, что вы не можете устраивать большие шоу без зрителей. Я пытаюсь изменить это восприятие. Я хочу поставить некоторые большие бои за закрытыми дверями. Знаете что, если мы будем ждать слишком долго, то у нас не будет выбора. Давайте продолжать! Да, мы потеряем деньги. Мы вернемся с двумя или тремя боями уровня NextGen, а затем я хочу сразу же присоединиться к организации Уайт – Поветкин".

Диллиан Уайт: Никто не может назвать меня трусом или легким соперником

Напомним, из-за продолжающейся пандемии коронавируса Хирн был вынужден отложить многочисленные события, включая бои Энтони Джошуа против Кубрата Пулева, Александра Поветкина против Диллиана Уайта, Дерека Чисоры против Александра Усика.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Новости бокса, Эдди Хирн.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пикантная ситуация: обнаженная бывшая журналистка попала в трансляцию вместо жены (Видео)
02 "С тех пор больше никакого кокаина": Майк Тайсон рассказал, как избивал проституток
03 Ман Сити - больше не самый дорогой клуб АПЛ
04 Умер советский чемпион Олимпиады 1968 в Мехико
05 Гусев: В ближайшее время я бы не хотел тренировать Динамо
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь