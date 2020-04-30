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Диллиан Уайт: Никто не может назвать меня трусом или легким соперником

Диллиан Уайт: Никто не может назвать меня трусом или легким соперником
15:17 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Диллиан Уайт прояснил ситуацию вокруг предложения о поединке с Энди Руисом.

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт ответил на высказывания мексиканца Энди Руиса, который обвинил его в обмане.

"Это правда, что Эдди Хирн пытался устроить бой с Руисом. Он предложил ему 4 миллиона долларов и сказал: "Если этого недостаточно, мы дадим 5 миллионов и организуем этот ивент". Насколько я понял, бюджет составлял именно 5 миллионов. Руис сказал, что ему нужно время на весогонку, потому что на последний бой он вышел с небольшим перевесом.

Я ответил: "Я в последнем поединке весил на 8 килограммов больше, чем положено. Я в такой же ситуации, как и ты". Энди говорил, что я никто, что он с легкостью выиграет бой. Что ж, вперед. Все эти парни говорят обо мне, но никто не может назвать меня трусом или легким соперником", - приводит слова Уайта talkSPORT.

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Напомним, что Диллиан недавно высказался о желании Энди Руиса боксировать с Луисом Ортисом. Уайт заявил, что его команда предлагала мексиканцу 5 миллионов долларов за бой, но тот отказался.

Позже мексиканец ответил Уайту, заявив, что за бой с ним ему никогда не предлагали подобную сумму.

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Бокс, Новости бокса, Энди Руис, Диллиан Уайт.
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