Гордон и Уэйд обсудили скандальный данк контест НБА

Новости спорта:Споры о чемпионе последнего конкурса данков продолжаются до сих пор.

Легендарный Дуэйн Уэйд и форвард Орландо Аарон Гордон в прямом эфире в Instagram обсудили прошедший в феврале конкурс слэм-данков.

Тогда последний Уэйд, который был в числе судей, поставил 9 баллов Гордону, тем самым отдав победу Деррику Джонсу, который выступает за родной Майами Уэйда.

"Лишь два человека считают, что Деррик Джонс должен был победить. Это ты и Деррик Джонс", – пошутил Гордон.

Видео данк контеста НБА:

Уэйд попытался объяснить свой выбор.

"Главное значение имеет не суммарное количество баллов, а очки, набранные в финальном раунде - таковы правила. Конечно же, по сумме баллов ты бы выиграл, но ведь смотрят на каждый отдельный раунд. В последнем целых три судьи поставили тебе 9 из 10. Я же давал тебе 10 баллов за все предыдущие данки", – объяснил Уэйд.