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Брайант называл Майкла Джордана своим наставником

Брайант называл Майкла Джордана своим наставником
12:48 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Брайант признавался, что Джордан помог ему завоевать пять чемпионских титулов

Легендарный баскетболист Лейкерс Коби Брайант в пятой серии фильма Последний танец, который посвящен карьере Майкла Джордана признавался, что тот помог ему завоевать пять чемпионских титулов.

"Я ненавижу разговоры о том, кто из нас победил бы, если бы мы с Майклом сыграли один на один.Всего чего добился я за карьеру - благодаря Джордану. Именно этот человек помог мне завоевать пять чемпионских титулов", - сказал Брайант в одном из эпизодов серии.

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К сожалению, Коби Брайанта не стало в результате авиакатастрофы в январе 2020 года. С ним погибла и его дочь.

Ранее сообщалось, что Майкл Джордан пожертвует на благотворительность всю выручку от документального фильма о себе.

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Баскетбол, НБА, Коби Брайант, Майкл Джордан.
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