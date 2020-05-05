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ЛеБрона Джеймса уличили в измене (Фото)

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ЛеБрона Джеймса уличили в измене (Фото)
09:44 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Форвард якобы втайне от супруги встречался с известной Instagram-моделью.

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    Лидера Лос-Анджелес Лейкерс ЛеБрона Джеймса уличили в измене жене с Instagram-моделью.

    Обвинения выдвинула Эрза Халити, супруга игрока команды НФЛ Денвер Бронкос Ника Ваннетта, сообщает The Fumble.

    "Я единственная не являюсь фанаткой ЛеБрона Джеймса? Наверное, это из-за того, что я никогда не поддерживала тех парней, которые изменяют своим женам, тем более с Софией Джаморой", - написала Халити в Instagram-stories.

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    София Джамора является известной Instagram-моделью. Примечательно, что ранее Халити и 22-летняя блогерша были близкими подругами.

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    Напомним, что ЛеБрон женат на своей школьной подруге Саванне Бринсон с 2013 года. Сейчас его супруге 33 года. Пара воспитывает троих детей.

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Баскетбол, НБА, Леброн Джеймс, Новости спорта.
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