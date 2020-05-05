ЛеБрона Джеймса уличили в измене (Фото)

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Лидера Лос-Анджелес Лейкерс ЛеБрона Джеймса уличили в измене жене с Instagram-моделью.

Обвинения выдвинула Эрза Халити, супруга игрока команды НФЛ Денвер Бронкос Ника Ваннетта, сообщает The Fumble.

"Я единственная не являюсь фанаткой ЛеБрона Джеймса? Наверное, это из-за того, что я никогда не поддерживала тех парней, которые изменяют своим женам, тем более с Софией Джаморой", - написала Халити в Instagram-stories.