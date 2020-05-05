Украинская баскетболистка: Это был самый успешный сезон

Новости спорта:На днях капитан сборной Украины по баскетболу Алина Ягупова была признана MVP Евролиги.

Сейчас Алина находится в Украине. Ожидает завершения карантина и возобновления чемпионата Турции. Она рассказала, что прошлый сезон был самым успешным в ее карьере, сообщает пресс-служба ФБУ.

"Это был самый успешный сезон. Параллельно играла в двух невероятно сильных лигах - чемпионате Турции и Евролиге. Наложилась и большое количество перелетов по всей Европе. Календарь был непростым, но я рада, что этот отрезок сумела пройти очень хорошо", - отметила баскетболистка.

Она также оценила выступление сборной Украины, которая провела два матча квалификации чемпионата Европы, в которых уступила на выезде тельгийкам и переиграла дома Португалию.

"Выступление было неоднозначным. Мы выиграли один матч и один проиграли. При этом не скажу, что комада потеряла свое, поскольку Бельгия однозначно была фаворитом в нашей паре. У них очень хорошая сборная, имеет сбалансированный и титулованный состав. Играть на равных с бельгийками под силу только единицам. Относительно матча против Потругалии скажу, что он был довольно интересным. Мы сумели выиграть и оставить за собой нормальную турнирную ситуацию. Мне этот матч в Харькове запомнился болельщиками. Была очень классная атмосфера в зале, а после игры зрители еще долго не отпускали нас: фото, автографы... Было очень приятно", - рассказала Алина Ягупова.