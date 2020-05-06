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Мэджик Джонсон заявил, что Кобе Брайант - самый близкий аналог Майкла Джордона

Мэджик Джонсон заявил, что Кобе Брайант - самый близкий аналог Майкла Джордона
14:26 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Мэджик Джонсон высказался о стиле игры Кобе Брайанта, похожей на Майкла Джордона.

Легендарный игрок НБА Мэджик Джонсон заявил, что Кобе Брайант - самый близкий аналог Майкла Джордона и объяснил, почему.

"Кобе восхищался и уважал Джордана настолько, что даже скопировал его стиль игры. Кобе - самый близкий аналог Майкла Джордана, что мы видели. У него было такое же мышление и настрой, как у Майкла, он не брал пленных, он ставил ногу тебе на горло и уничтожал морально и физически. Он хотел шесть чемпионских титулов, как у Майкла и был близок - завоевал пять, но так и не завоевал шестой.

Он хотел построить свой бизнес, как Майкл Джордан. Он проделал потрясающую работу как бизнесмен и создавал свой бренд. Кобе и Майкл отлично ладили друг с другом, они шли туда, где не так много спортсменов, они были там мировыми знаменитостями и создавали успешные компании", - цитирует Мэджика Fadeaway World.

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Ранее сообщалось, что Брайант признавался в том, что Джордан помог ему завоевать пять чемпионских титулов.

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Баскетбол, НБА, Мэджик Джонсон, Коби Брайант.
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