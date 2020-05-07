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Сборная Украины отказалась от натурализации американца

Сборная Украины отказалась от натурализации американца
11:02 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:По словам главного тренера сборной Айнарс Багатскиса, его не устраивают игровые качества американского защитника.

Защитника «Киев-Баскета» Кейси Шепарда не будут натурализовывать для выступления за национальную сборную Украины, о чем рассказал basket-planet.com главный тренер обеих команд Айнарс Багатскис.

«Многое начинается с разыгрывающего: Кейси Шепард - быстрый игрок, быстро переходил центр, но из-за его медленной оценки ситуации мы, например, проиграли несколько игр, в том числе дома «Вентспилсу». Он выбирал неправильное решение, и мы сразу же пропускали.

Да, в определенный момент мы рассматривали Шепарда как игрока сборной, но это не было самоцелью. Если был бы другой качественный разыгрывающий, который может ускорить и улучшить игру, может мы бы и его рассматривали», - рассказал Багатскис.

О том, что Федерация баскетбола Украины готовится пригласить Шепарда в сборную, еще осенью говорил президент организации Михаил Бродский.

В прошлом сезоне Суперлиги Кейси Шепард провел 18 матчей. В среднем он набирал 13,6 очков и отдавал 3,5 результативных передач за игру.

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Напомним, в двух первых матчах отбора на Евробаскет - с командами Австрии (88:73) и Венгрии (60:62) - сборная Украины играла без натурализованных баскетболистов.

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Баскетбол, НБА, ФБУ, Кейси Шепард.
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