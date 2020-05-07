Наставники клубов НБА не смогут присутствовать на тренировках

Главным тренерам команд НБА не разрешат присутствовать на базах команды во время индивидуальных тренировок баскетболистов.
Ранее НБА разрешила франшизам открывать базы для проведения индивидуальных тренировок, если к этому располагают ограничения региональных властей, с 8 мая.
Всего курировать тренировочный процесс будет разрешено не более чем шести помощникам главного тренера (одновременно — не более четырех).
Также игроков обяжут на базе носить маски все время, кроме непосредственно проведения физических упражнений.
Руководство НБА пока не спешит принимать решение о возобновлении матчей. Предполагается, что сезон могут доиграть в парке Disney во Флориде.