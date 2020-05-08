Команды украинцев в НБА открывают тренировочные базы

Как сообщает ФБУ, первые команды уже открывают тренировочные базы. Однако пока это могут сделать не все участники лиги. Первыми такую возможность имеют команды из городов, где улучшается эпидемическое состояние.
Так с 8 мая откроют базы "Детройт" украинца Святослава Михайлюка, "Портленд" и "Кливленд".
По информации ESPN 11 мая должна открыться база "Сакраменто" еще одного украинца в НБА - Алексея Леня.
Впрочем, пока эти базы будут доступны только для индивидуальных занятий игроков.
В НБА сейчас нет официального решения относительно дальнейшей судьбы текущего сезона и начале следующего. Все участники продолжают поиск оптимального варианта, учитывая быстрые изменения реалий.
Сезон в НБА остановили 11 марта после первых случаев инфицирования коронавирусом.