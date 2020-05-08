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Кармело Энтони вспомнил встречу с Мохаммедом Али

Кармело Энтони вспомнил встречу с Мохаммедом Али
12:32 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Кармело Энтони вспомнил самые сильные мотивирующие слова, что слышал за карьеру.

Форвард «Портленд Трэйл Блэйзерс» Кармело Энтони рассказал историю о своей встрече со знаменитым боксёром Мохаммедом Али. По словам баскетболиста на ней он услышал самую сильную мотивационную фразу в своей карьере.

«В 2003-2004 годах вышла игра Fight Night, и Али украшал обложку. Тогда всех спортсменов из разных видов, чьи лица использовались в видеоиграх, собрали вместе. Была целая комната для нас, помимо меня и Али было много разных людей.

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Али зашёл. Как мне казалось, что он, чёрт возьми, даже не подозревает о моём существовании. А он подошёл ко мне и прошептал на ухо: «Продолжай делать то, что ты делаешь. Я знаю, кто ты такой. Мне нравится то, что ты делаешь. Не останавливайся. Продолжай стремиться к величию». На тот момент никто не мог сказать мне чего-то более сильного и мотивирующего», — приводит слова Энтони Clutch Points.

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Баскетбол, НБА, ФБУ, Кармело Энтони.
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