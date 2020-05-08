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Сакраменто украинца Лэня откроет тренировочный центр 11 мая

Сакраменто украинца Лэня откроет тренировочный центр 11 мая
16:47 Сегодня Телеграф sportarena

Новости спорта:Игроки команды могут возобновить занятия на добровольной основе.

Сакраменто Кингз откроют свой тренировочный центр после двухмесячного карантина в понедельник, 11 мая.

Короли заявили, что игроки команды смогут приступить к занятиям в зале на добровольной основе.

В составе Сакраменто выступает украинский центровой Алексей Лэнь, перебравшийся в стан Кингз в феврале из Атланты.

ESPN передает, что с сегодняшнего дня откроют свои тренировочные базы Портленд Трэйл Блэйзерс, Денвер Наггетс и Кливленд Кавальерс, а еще несколько команды хотят это сделать на следующей неделе.

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НБА, БК Сакраменто, Новости баскетбола, Басетбол.
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