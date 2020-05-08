НБА назвала условия для посещения тренировочных баз

Новости спорта:Национальная баскетбольная ассоциация назвала ряд условий, при которых возможны тренировки на базах клубов. Одним из них стала допустимая температура.

Национальная баскетбольная ассоциация назвала ряд условий, при которых возможны тренировки на базах клубов. Одним из них стала допустимая температура.

"Игроки и сотрудники с температурой 37,28 градуса и выше в конкретный день не будут допускаться в тренировочные комплексы", — написал на своей странице в "Твиттере" обозреватель The Athletics Шэмс Чарания.

Ранее руководство НБА разрешило клубам из штатов, в которых ситуация с эпидемией коронавируса не самая сложная, запустить заново тренировочные лагеря, но лишь "Портленд Трэйл Блэйзерс", "Денвер Наггетс" и "Кливленд Кавальерс" решили воспользоваться такой возможностью.

Регулярный чемпионат НБА был приостановлен 11 марта, после того как коронавирус обнаружили у французского центрового "Юты Джаз" Руди Гобера.