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ФИБА изменила место проведения Евробаскета 2021

ФИБА изменила место проведения Евробаскета 2021
09:00 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости спорта:Определилось место проведения финала женского Евробаскета-2021.

Международная федерация баскетбола (ФИБА) изменила место проведения решающих матчей финального турнира чемпионата Европы 2021 года среди женских команд.

Турнир, как и планировалось, состоится в двух странах - Франции и Испании, однако решающие матчи соревнований пройдут в испанской Валенсии, сообщает официальный сайт ФИБА.

Также в Валенсии состоятся поединки двух групп. Матчи еще в двух группах пройдут во Франции. Город этих поединков ФИБА согласует с французскими организаторами позже.

Напомним, Украина в лице Федерации баскетбола (ФБУ) также подавала заявку на финальный турнир женского Евробаскета-2021.

Сборная Украины стартовала в квалификации чемпионата Европы с поражения в Бельгии (66:83) и победы в Харькове над Португалией (72:60).

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Следующие матчи квалификации украинская команда по расписанию должена провести 12 ноября дома против Финляндии и 15 ноября также дома против Бельгии.

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Сборная Украины, Чемпионат Европы, Баскетбол, ФИБА.
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