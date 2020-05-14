Скачать
Четверг, 14.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
UFC Fight Night 171: результат главного боя
UFC Fight Night 171: результат главного боя
Беленюк хочет быть судьей в бою Усика с хейтерами
Беленюк хочет быть судьей в бою Усика с хейтерами
Сезон в футзальной Экстра-лиге будет завершен досрочно
Сезон в футзальной Экстра-лиге будет завершен досрочно
Назван лучший баскетболист в истории НБА
Назван лучший баскетболист в истории НБА

Эксперт: Рост разноплановости в игре Михайлюка недооценен

Эксперт: Рост разноплановости в игре Михайлюка недооценен
09:36 Сегодня Телеграф basket.com.ua

Новости спорта:В «Детройте» довольны украинским баскетболистом.

Обозреватель официального сайта «Детройт Пистонс» Кит Лэнглойс сказал, в каких областях нужно работать атакующему защитнику Святославу Михайлюку в межсезонье, чтобы получить место в стартовом составе.

«Одной из немного недооцененных вещей после дедлайна - рост разноплановости в игре Михайлюка. В последних шести играх Михайлюк забивал три или более трехочковых четыре раза, собирал пять или более подборов три раза, отдавал четыре или более передач пять раз и совершал два или более перехвата три раза. Его атлетизм выше, чем ожидалось. Вертикальный прыжок Михайлюка на драфт-комбайне 2018 года составил 94 см, на 2,5 см меньше чем у Брюса Брауна. Он пробежал спринт на три четверти площадки за 3,15 секунд, Браун - за 3.2 секунды.

Известный боксер хочет провести турнир легенд с участием братьев Кличко

У Михайлюка потенциал плеймейкера выше среднего уровня как для игрока периметра - четыре или более передач в пяти из последних шести игр подчеркнули этот развивающийся навык. Если Михайлюк продолжит оттачивать розыгрыш мяча, этот навык еще больше усилится», - сказал Лэнглойс.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Баскетбол, НБА, БК Детройт, Святослав Михайлюк, Кит Лэнглойс.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Известный боксер хочет провести турнир легенд с участием братьев Кличко
02 Мейвезер: Я избивал мешков и заработал миллиард
03 Рафаилов объяснил, почему болельщики не ходят на футбол
04 СМИ: Отец Нурмагомедова находится в коме
05 Первая и Вторая лиги возобновятся 2 июня
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь