Эксперт: Рост разноплановости в игре Михайлюка недооценен

Новости спорта:В «Детройте» довольны украинским баскетболистом.

Обозреватель официального сайта «Детройт Пистонс» Кит Лэнглойс сказал, в каких областях нужно работать атакующему защитнику Святославу Михайлюку в межсезонье, чтобы получить место в стартовом составе.

«Одной из немного недооцененных вещей после дедлайна - рост разноплановости в игре Михайлюка. В последних шести играх Михайлюк забивал три или более трехочковых четыре раза, собирал пять или более подборов три раза, отдавал четыре или более передач пять раз и совершал два или более перехвата три раза. Его атлетизм выше, чем ожидалось. Вертикальный прыжок Михайлюка на драфт-комбайне 2018 года составил 94 см, на 2,5 см меньше чем у Брюса Брауна. Он пробежал спринт на три четверти площадки за 3,15 секунд, Браун - за 3.2 секунды.

У Михайлюка потенциал плеймейкера выше среднего уровня как для игрока периметра - четыре или более передач в пяти из последних шести игр подчеркнули этот развивающийся навык. Если Михайлюк продолжит оттачивать розыгрыш мяча, этот навык еще больше усилится», - сказал Лэнглойс.