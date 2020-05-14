Сборные Украины по баскетболу могут провести летние сборы

Новости спорта:Также есть вероятность проведения спаррингов в этот период.

Менеджер сборных Украины по баскетболу Андрей Лебедев рассказал о планах национальных команд вернуться к тренировочному процессу. По его словам, сейчас на повестке дня — мысль о проведении сборов в середине лета и при определенных обстоятельствах — участие в товарищеских матчах.

«Если все нормализуется, есть мысль организовать сборы в конце июля — начале августа. Если повезет организовать спарринги, было бы вообще идеально. Но еще рано о чем-то говорить. Ждем июня и мониторим развитие ситуации.

Несколько дней назад разговаривал с тренером сборной Айнарсом Багатскисом, он также одобряет идею проведения летних сборов. Если бы не пандемия, после полного сезона максимум на несколько дней раньше собрались бы в ноябре.

Похожая ситуация в женской сборной. В мае планировались небольшие сборы и спарринги с командой Беларуси. Конечно же сейчас ничего из этих планов нельзя реализовать».

Ранее Лебедев прокомментировал отказ от натурализации защитника Киев-Баскета Кейси Шеферда, отметив, что американец не был приоритетной целью.

В феврале сборная Украины без натурализованных игроков провела два отборочных матча на Евробаскет. Команда Айнарса Багатскиса победила Австрию (88:73), но проиграла Венгрии (60:62).