Новости спорта:Легенда «Чикаго Буллз» отдыхал в Северной Корее.

Известный баскетболист прошлого Деннис Родман вспомнил о посещении КНДР в 2013-м году и встрече с Ким Чен Ыном.

Родман приехал в Пхеньян вместе с выставочной командой «Гарлем Глобтроттерс». На тот момент баскетболист ничего не знал о Северной Корее. Он рассказал о встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном и совместном отдыхе.

«Я помню как мы ужинали, мы очень пьяные, а Ким Чен Ын начинает петь в караоке, а я понятия не имею, что он поет», - сказал Родман.

Также Деннис рассказал, что Ким Чен Ын пил водку. В конце вечера к ним пришли 18 «горячих» женщин, которые исполнили главную песню из ТВ-шоу 1978 года под названием «Даллас».

Ранее звездная модель Кармен Электра рассказала о том, как занималась с Родманом сексом в зале «Чикаго Буллз».