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Олимпиада: ФИБА определила новые сроки квалификации

Олимпиада: ФИБА определила новые сроки квалификации
10:13 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Международная федерация баскетбола (ФИБА) назвала новые сроки квалификационного турнира Олимпийских игр-2020 среди мужских команд.

Соревнования должны состояться с 29 июня по 4 июля 2021, сообщает официальный сайт ФИБА.

Всего в квалификации Олимпиады-2020 примут участие 24 мужские национальные сборные.

Четыре квалификационные турниры должны состояться в Канаде, Хорватии, Литве и Сербии.

Как сообщалось, Олимпиада-2020 в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.

На баскетбольный турнир будущей Олимпиады уже квалифицировались семь команд по итогам чемпионата мира 2019 - Аргентина, Австралия, Испания, Франция, Иран, Нигерия, США, а также Япония в качестве хозяев.

Известный боксер хочет провести турнир легенд с участием братьев Кличко

Все соревнования остановлены и впоследствии перенесены из-за пандемии коронавируса.

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Баскетбол, НБА, Карантин, ФИБА.
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