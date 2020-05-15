Олимпиада: ФИБА определила новые сроки квалификации

Новости спорта:Международная федерация баскетбола (ФИБА) назвала новые сроки квалификационного турнира Олимпийских игр-2020 среди мужских команд.

Соревнования должны состояться с 29 июня по 4 июля 2021, сообщает официальный сайт ФИБА.

Всего в квалификации Олимпиады-2020 примут участие 24 мужские национальные сборные.

Четыре квалификационные турниры должны состояться в Канаде, Хорватии, Литве и Сербии.

Как сообщалось, Олимпиада-2020 в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.

На баскетбольный турнир будущей Олимпиады уже квалифицировались семь команд по итогам чемпионата мира 2019 - Аргентина, Австралия, Испания, Франция, Иран, Нигерия, США, а также Япония в качестве хозяев.

Все соревнования остановлены и впоследствии перенесены из-за пандемии коронавируса.