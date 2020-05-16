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Раскрыты новые подробности крушения вертолета с Коби Брайантом на борту

Раскрыты новые подробности крушения вертолета с Коби Брайантом на борту
12:57 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Спустя почти четыре месяца стало известно, были ли запрещенные препараты в крови пилота.

Отдел медицинского округа Лос-Анджелес опубликовал отчеты коронера о вскрытии жертв авиакатастрофы, в результате которой 26 января этого года погиб Коби Брайант, его 13-летняя дочь Джанна Брайант и еще семь человек в Калабасасе, штат Калифорния.

Около четырех месяцев назад не стало также Пэйтон Честер (13 лет), Сары Честер (46), Алиссы Альтобелли (14), Кери Альтобелли (46), Джона Альтобелли (56), Кристины Маузер (38) и пилота вертолета Ары Зобаяна (50).

"28 января причиной смерти всех девяти погибших был признан несчастный случай", - говорится в отчете о вскрытии.

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Кроме того, стало известно, что все погибшие скончались мгновенно от сильного удара. Экспертиза также подтвердила, что в крови пилота не было выявлено следов наркотиков или алкоголя.

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Баскетбол, НБА, Коби Брайант, Новости баскетбола.
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