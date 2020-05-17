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Известный украинский баскетболист впал в кому

Известный украинский баскетболист впал в кому
16:01 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: ФБУ

Новости спорта:Сергей Мясоедов неудачно упал с велосипеда.

Украинский данкер Сергей Мясоедов получил ужасную травму, в результате которой впал в кому. Об этом сообщает ФБУ. По информации федерации, 16 мая Сергей упал с велосипеда и получил тяжелый ушиб.

После того как игрока доставили в клинику, он потерял сознание и впал в кому. Врачи диагностировали внутричерепной гематому головы.

"Ситуация очень тяжелая. Сегодня в 12:00 была сделана компьютерная томография, к счастью, ее анализ показал, что гематома не увеличилась, но состояние очень тяжелое ...

Все зависит от ближайших дней. Мы подключили руководство города, которое помогает. Большие надежды на молодой организм Сергея, которому нужно выдержать нагрузки", - написано на сайте.

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Сергей Мясоедов является многократным участником и победителем слэм-данк контестов высокого уровня, принимал участие в Матче Звезд Суперлиги и других топ ивентах. 

В Высшей баскетбольной лиге Украины 25-летний форвард выступал за Запорожье-2, Инваспорт из Днепра и запорожский Металлург.

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Баскетбол, Новости баскетбола, Сергей Мясоедов.
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