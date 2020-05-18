Скачать
Понедельник, 18.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Выборы президента УПЛ 25 мая не состоятся
Выборы президента УПЛ 25 мая не состоятся
"Это ненормально! Россия напала на Украину": Сабо о ситуации с Усиком и Ломаченко
"Это ненормально! Россия напала на Украину": Сабо о ситуации с Усиком и Ломаченко
Рестарт футбола в Германии привлек более 6 миллионов зрителей
Рестарт футбола в Германии привлек более 6 миллионов зрителей
Live Chess: Украина разгромила Россию и стала чемпионом
Live Chess: Украина разгромила Россию и стала чемпионом

НБА: Клипперс сегодня начинают тренировки

НБА: Клипперс сегодня начинают тренировки
14:43 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:«Клипперс» открыли тренировочную базу клуба для игроков.

Клуб «Лос-Анджелес Клипперс» стал 16-й командой НБА, которая открыла для игроков тренировочный центр после вынужденной паузы в сезоне-2019/2020 из-за пандемии коронавируса, сообщается на сайте лиги.

Игроки «Клипперс» смогут начать тренировки начиная с 18 мая. Баскетболистам будут разрешены только индивидуальные тренировки под присмотром персонала, одновременно на площадке могут находиться не более четырёх игроков.

Коноплянка рассказал, как проводил время на карантине

Сезон НБА был приостановлен в середине марта, после того как у центрового «Юты Джаз» Руди Гобера диагностировали коронавирус. Руководство лиги до сих пор не может назвать дату возобновления чемпионата. С 8 мая НБА разрешила командам вновь открыть тренировочные центры для добровольных занятий в районах, где это разрешено местными властями.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Баскетбол, НБА, Карантин, БК Лос-Анджелес Клипперс.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Это ненормально! Россия напала на Украину": Сабо о ситуации с Усиком и Ломаченко
02 Караваев рассказал о будущем матче с "Шахтером"
03 Игрок Челси угодил за решетку после конфликта с моделью
04 Теофимо Лопес ищет замену Ломаченко
05 Коноплянка рассказал, как проводил время на карантине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь