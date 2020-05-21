Баскетбол 3х3: ФИБА обновила календарь соревнований

Новости спорта:ФИБА внесла изменения в международный календарь соревнований по баскетболу 3х3.

По новому решению ФИБА официальные соревнования по баскетболу 3х3, которые в марте остановили из-за пандемии коронавируса, не начнутся ранее августа 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба ФБУ.

Таким образом ФИБА перенесла некоторые из ранее запланированных соревнований. Олимпийские квалификации по баскетболу 3х3 перенесены на 2021 год, как и сами Игры в Токио.

На сезон 2020 года отменено проведение четырех этапов Мирового тура 3х3 (Прага, Лозанна, Лос-Анджелес, Нанкин). Также отменены соревнования Лиги наций U-23, квалификационные турниры континентальных чемпионатов различных зон, континентальные чемпионаты U-17 вместе с квалификационными турнирами.

ФИБА надеется вернуть соревнования по баскетболу 3х3 в разных турнирах до конца 2020 года и по потребности - в январе 2021 года.