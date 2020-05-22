Форвард Голден Стэйт перенес операцию и выбыл до конца сезона

Новости спорта:Его ждут к началу следующей кампании.

Форвард Голден Стэйт Уорриорс Кевон Луни перенес операцию из-за мышечной травмы и не сыграет до конца сезона. Баскетболист будет готов играть к старту следующей кампании.

В нынешнем, уже пятом сезоне за Уорриорс Луни набирал 3,4 очка за матч и совершал 3,3 подбора в среднем за игру. В старте он вышел только в 4 из 20 своих матчей.

Голден Стэйт — последняя команда Западной конференции с худшим показателем побед во всей лиге (15-50).

Чемпионат НБА был приостановлен 12 марта из-за пандемии COVID-19. Владелец Милуоки Бакс Марк Лэсри ожидает, что сезон возобновят в течение шести-восьми недель.