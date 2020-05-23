Латвия: Евробаскет 2025 в Риге был бы хорошим вызовом

Новости спорта:Местный баскетбольный союз не против провести его в Риге.

Латвия заинтересована в проведении Евробаскета в 2025 году, о чем рассказал глава Латвийского баскетбольного союза Раймонд Вейонис.

«ФИБА проводила опрос среди национальных федераций на предмет общего интереса к проведению Евробаскета в 2025 году и женского чемпионата Европы в 2023 году.

Мы не стали подавать заявку на женский чемпионат, поскольку уже дважды проводили его за предыдущие десять лет. Но Евробаскет 2025 в Риге был бы хорошим вызовом. Мы отправили в ФИБА подтверждение нашего интереса», — сообщил Вейонис.

Следующий Евробаскет состоится в 2022 году. Его примут одновременно четыре страны: Чехия, Грузия, Италия и Германия.

Действующим чемпионом Европы является Словения, которая выиграла свой первый титул в 2017 году.