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Фесенко: Сложнее всего было адаптироваться к американскому стилю жизни

Фесенко: Сложнее всего было адаптироваться к американскому стилю жизни
12:01 Сегодня Телеграф basket.com.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Украинский центровой рассказал об адаптации НБА и тренере Джерри Слоуне.

Центровой «Днепра» Кирилл Фесенко рассказал о своем периоде в НБА, а также тренере «Юты Джаз» Джерри Слоуне. Напомним, что 22 мая легендарный тренер скончался.

«Сложнее всего было адаптироваться к американскому стилю жизни. До попадания в США я питался чем попало. Когда уехал в Черкассы, жил один, без какого-либо контроля, ел в McDonalds и не особо следил за питанием. Продолжил это делать и в Америке и тогда мой юношеский метаболизм резко сказал: «Нет, стоп». Тогда я впервые в жизни серьезно поправился и за первые 3-4 месяца набрал 12-13 килограмм. Я не знал, что, оказывается, за этим надо следить и продолжал есть то, что есть нельзя.

Матюкаться на английском я научился, слушая Джерри Слоуна. Он очень жесткий тренер.

Самая моя большая лажа заключалась в том, что я думал, что выходной — это и есть выходной. После первого выходного прихожу на тренировку, а меня Кириленко спрашивает: «Фес, где ты был вчера? Почему ты не пришел поработать?». И тут я понял, что что-то не то произошло. Были абсолютно все кроме меня. Есть очень много непрописанных правил, которые не объясняют новичкам и которые желательно было бы узнать.

Звезды украинского спорта в вышиванках (Фото)

У Джерри Слоуна еще был пунктик по поводу дисциплины: если во время тренировки, вылезала майка из шорт, тренировка останавливалась, пока ты ее обратно не заправишь. Нельзя было носить длинные носки, все должно быть одинаковым. Поэтому когда я одним летом приехал блондином, он очень удивился. У него был один вопрос, посмотрел на меня и говорит: «Тебе это поможет собирать больше подборов?», - сказал Фесенко.

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Баскетбол, НБА, Суперлига, Кирилл Фесенко.
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