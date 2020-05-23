НБА ведет переговоры о возобновлении сезона в Диснейуорлде

Новости спорта:Руководство ожидает вновь вернуть команды на площадки в конце июля.

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) начала переговоры с компанией Walt Disney по поводу проведения оставшихся матчей сезона в парке развлечений Диснейуорлд в Орландо, Флорида.

«Мы, совместно с профсоюзом игроков, ведем переговоры о рестарте сезона в конце июля. Комплекс во Флориде станет единой площадкой для игр, тренировок и проживания», — заявил представитель НБА Майк Басс.

В ассоциации не уточняют, будет ли доигран регулярный чемпионат, или сезон возобновится сразу матчами плей-офф. Сообщается, что территории и гостиничной инфраструктуры парка хватит для размещения всех команд НБА.

Пошаговый план возобновления сезона предусматривает двухнедельный карантин игроков, одну-две недели индивидуальных занятий и две-три недели командных сборов.

Последний матч регулярного чемпионата НБА был сыгран 12 марта. С тех пор лига ушла на карантин из-за пандемии коронавируса.