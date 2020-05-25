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Ягупова надеется, что ей удастся выступить на Олимпийских играх 2024

Ягупова надеется, что ей удастся выступить на Олимпийских играх 2024
10:08 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Украинская баскетболистка планирует сыграет на Олимпиаде-2024.

Лидер сборной Украины и «Фенербахче» 28-летняя Алина Ягупова надеется, что ей удастся выступить на Олимпийских играх 2024. Напомним, что на Олимпиаду в Токио сборная Украины не квалифицировалась.

- К натурализации в сборной я отношусь нормально. Если надо закрыть какие-то позиции, а нам не хватает квалифицированных игроков, то почему бы нет? Думаю, что это плюс. Когда в команду приходит игрок высшего уровня, остальные будут тянуться к нему и тоже становиться лучше.

- В Украине есть потенциал, чтобы через четыре года второй раз в истории сыграть на Олимпийских играх? Что для этого нужно? Вы собираетесь ради этого задерживаться в баскетболе?

- Шанс есть всегда. Другое дело - использует его наша сборная или нет. Посмотрим. Нужно много работать. Я надеюсь, что на Олимпиаде сыграю. По крайней мере пока о завершении карьеры мыслей не возникает вообще.

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- Как долго собираетесь играть и думали уже о том, чем будете заниматься после баскетбола?

- Долго настолько, насколько позволит здоровье. Люди же не железные. Так или иначе, о занятиях после завершения карьеры еще не думала вообще.

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Все по теме:

Баскетбол, НБА, Суперлига, ФБУ, Алина Ягупова.
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