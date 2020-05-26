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Лэнь: Это мой седьмой год в НБА, а я не сыграл ни одной игры в плей-офф

Лэнь: Это мой седьмой год в НБА, а я не сыграл ни одной игры в плей-офф
12:17 Сегодня Телеграф Трибуна

Новости спорта:Украинец проводит свой седьмой сезон на уровне Ассоциации.

Центровой Сакраменто Кингз Алексей Лэнь рассказал, что мечтает сыграть в плей-офф НБА.

«Это мой седьмой год в НБА, а я не сыграл ни одной игры в плей-офф. Все мои амбиции [на данный момент] — сыграть там, почувствовать эту атмосферу. Сейчас у меня все настроено на попадание в плей-офф», — рассказал украинец.

В феврале Лэнь перебрался в Сакраменто в рамках обмена из Атланта Хокс, в майке которых выступал с лета 2018 года. За Кингз он провел 9 матчей, в среднем набирая 6,6 очка при показателе в 7,1 подбора.

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Ближе всего к выходу в плей-офф команда Лэня подбиралась в 2014 году, когда Финикс Санз финишировали на девятом месте в таблице Западной конференции.

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Баскетбол, НБА, Новости спорта, Алексей Лэнь.
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